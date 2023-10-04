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Уряд Британії пропонує заборонити куріння для всіх, хто народився після 2009 року
17:59 04.10.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу ініціював ухвалення жорсткого законодавства для боротьби з курінням, яке зрештою має заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше.
Про це Сунак оголосив на конференції британської Консервативної партії, передає "Європейська правда".
Законодавство в разі ухвалення заборонить легальний продаж сигарет в Англії дітям, яким цьогоріч виповниться або вже виповнилось 14 років, з метою створення першого "покоління, вільного від тютюнового диму".
Йдеться про поступове підвищення віку, з якого дозволятиметься легальний продаж сигарет, на один рік, аж доки заборона не стосуватиметься всього населення. Це може призвести до майже повної відмови від куріння серед молоді вже у 2040 році.
Ініціатива пропонує одне з найсуворіших у світі обмежень на куріння, аналогічне до ухваленого в Новій Зеландії у 2021 році.
Також уряд Британії оголосив про консультації щодо боротьби з курінням вейпів серед дітей.
За оцінками британського уряду, без додаткових заходів у Британії до 2030 року від куріння помруть майже пів мільйона людей, а британська економіка зазнаватиме 17 мільярдів фунтів стерлінгів збитків на рік.
Зазначимо, що в разі ухвалення заборона на куріння стосуватиметься лише Англії, оскільки в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії повноваження запроваджувати такі заходи мають регіональні парламенти.
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