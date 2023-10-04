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Lockheed Martin отримала $67,5 млн на виробництво балістичних ракет PrSM дальністю пуску до 500 км, які замінять ATACMS
17:19 04.10.2023 |
Lockheed Martin отримала ще один контракт на виробництво Precision Strike Missile (PrSM). Про фінансування оголошено на офіційному сайті Пентагону.
Міністерство оборони США виділило компанії $67,5 млн на третю партію балістичних ракет для досягнення ранньої оперативної готовності. Крайній термін виконання контракту датований 30 вересня 2026 року.
PrSM є балістичною ракетою малої дальності. Наразі дальність пуску становить 60-500 км, але в майбутньому Lockheed Martin і Армія США планують збільшити її ще щонайменше вдвічі.
Балістична ракета розроблена для платформ M270 MLRS і M142 HIMARS. PrSM дасть змогу Армії США відмовитися від ракет ATACMS, які можуть вражати цілі в радіусі до 300 км. Іноземним замовником стала Австралія, а потенційним замовником PrSM є Велика Британія.
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