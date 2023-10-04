Lockheed Martin отримала $67,5 млн на виробництво балістичних ракет PrSM дальністю пуску до 500 км, які замінять ATACMS

Lockheed Martin отримала ще один контракт на виробництво Precision Strike Missile (PrSM). Про фінансування оголошено на офіційному сайті Пентагону.

Міністерство оборони США виділило компанії $67,5 млн на третю партію балістичних ракет для досягнення ранньої оперативної готовності. Крайній термін виконання контракту датований 30 вересня 2026 року.

PrSM є балістичною ракетою малої дальності. Наразі дальність пуску становить 60-500 км, але в майбутньому Lockheed Martin і Армія США планують збільшити її ще щонайменше вдвічі.

Балістична ракета розроблена для платформ M270 MLRS і M142 HIMARS. PrSM дасть змогу Армії США відмовитися від ракет ATACMS, які можуть вражати цілі в радіусі до 300 км. Іноземним замовником стала Австралія, а потенційним замовником PrSM є Велика Британія.