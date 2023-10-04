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Сінгапур посів перше місце в рейтингу фінансової інклюзивності, США - на 4-му місці
15:50 04.10.2023 |
Сінгапур зберіг лідерство в рейтингу світових економік із найбільшою фінансовою інклюзивністю, тобто доступністю якісних фінансових продуктів для населення, який складає Principal Financial Group.
Лідерство Сінгапуру пояснюється невеликим населенням міста-держави - лише 6 млн осіб, а також зусиллями влади щодо підвищення фінансової грамотності, упровадження нових фінансових технологій і підтримки співробітників із боку сінгапурських компаній, зазначає CNBC.
Сполучені Штати в індексі Global Financial Inclusion Index опустилися на 4-те місце з 2-го минулого року. Зокрема, частка респондентів у США, які зазначили, що влада країни допомагає підвищити фінансову інклюзивність, упала до 50% із 72% роком раніше. Також важливим негативним фактором є політична поляризація суспільства.
На друге місце в рейтингу піднявся Гонконг, п'ятірку також замикають Швейцарія та Швеція. Загалом у рейтингу представлено 42 країни.
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