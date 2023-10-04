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АНАЛІТИКА

Найдорожчий винищувач в історії за рік став на $26 млрд дорожчим - вартість програми F-35 Lightning II досягла $438 млрд

 

Програма винищувача п'ятого покоління F-35 Lightning II знову подорожчала. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США.

За рік вартість програми F-35 Lightning II збільшилася на $26 млрд і тепер становить $438 млрд. Через постійне зростання подорожчання на 6,5% вже не сприймається як щось надзвичайне.

Lockheed Martin отримала контракт 2001 року. 22 роки тому програма F-35 Lightning II оцінювалася в $233 млрд. Відтоді вартість збільшилася майже вдвічі, і це не межа. Вважається, що протягом усього життєвого циклу на виробництво, підтримку, модернізацію та обслуговування парку винищувачів буде витрачено $1,7 трлн.

Дані про витрати, про які йдеться в новому звіті, були отримані після врахування інфляції. Також до уваги взято коригування виробничих планів ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти США. У новій оцінці кількість літаків залишилася незмінною: 2456 серійні моделі для США і 14 експериментальних винищувачів.

Збільшення витрат на $26 млрд відповідає бюджетному запиту NASA і допомозі, виділеній Україні за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Вартість F-35 Lightning II з урахуванням інфляції теж збільшилася. Якщо торік вона оцінювалася в $166 млн, то тепер становить $179 млн.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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