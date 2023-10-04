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АНАЛІТИКА

Словаччина запроваджує тимчасовий контроль на кордоні з Угорщиною

 

Словаччина заявила в середу, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Відновлення контролю на кордоні з Угорщиною почне діяти з четверга і триватиме до 14 жовтня.

На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор розкритикував заходи сусідів, заявивши, що необхідно знайти загальноєвропейське рішення проблеми мігрантів. За його словами, контроль означатиме збільшення бюджетних витрат для кожної країни, але мігранти не зникнуть з території ЄС.

Польща, Чехія, Австрія, Словаччина і Угорщина входять до Шенгенської зони Європейського Союзу, яка полягає у тому, що у межах цієї зони відсутні фізичні кордони з перевірками.

Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.

За словами міністра внутрішніх справ, Словаччина зареєструвала 39 688 мігрантів з початку року до 1 жовтня - в 11 разів більше, ніж рік тому.

Тим часом у крихітному польському містечку Лелюхів мешканці влаштували протест проти відновлення прикордонних перевірок на кордоні зі Словаччиною, через які їхній КПП тимчасово закрили і зірвали звичний спосіб життя.
 

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