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Словаччина запроваджує тимчасовий контроль на кордоні з Угорщиною
15:36 04.10.2023 |
Словаччина заявила в середу, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.
Відновлення контролю на кордоні з Угорщиною почне діяти з четверга і триватиме до 14 жовтня.
На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.
Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор розкритикував заходи сусідів, заявивши, що необхідно знайти загальноєвропейське рішення проблеми мігрантів. За його словами, контроль означатиме збільшення бюджетних витрат для кожної країни, але мігранти не зникнуть з території ЄС.
Польща, Чехія, Австрія, Словаччина і Угорщина входять до Шенгенської зони Європейського Союзу, яка полягає у тому, що у межах цієї зони відсутні фізичні кордони з перевірками.
Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.
За словами міністра внутрішніх справ, Словаччина зареєструвала 39 688 мігрантів з початку року до 1 жовтня - в 11 разів більше, ніж рік тому.
Тим часом у крихітному польському містечку Лелюхів мешканці влаштували протест проти відновлення прикордонних перевірок на кордоні зі Словаччиною, через які їхній КПП тимчасово закрили і зірвали звичний спосіб життя.
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