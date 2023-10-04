Hi-tech індустрія в РФ: «Роснано» оголосило, що не спроможне погасити астрономічні борги

Держкорпорація "Роснано", створена в 2007 році для будівництва в Росії інноваційної hi-tech індустрії, оголосила, що має астрономічний борг у розмірі 100 млрд рублів, який погасити не в змозі.

Відразу після цієї заяви, яка фактично була попередженням про банкрутство компанії, її акції впали на 40%, повідомляють російські ЗМІ.

Так, у фінансовому звіті на першу половину 2023 року компанія попередила, що погашення її боргових зобов'язань за рахунок коштів "об'єктивно неможливе". Чистий борг сягнув 95,6 млрд рублів і збільшився майже на 5 млрд з початку року.

При цьому, за підсумками січня-червня "Роснано" отримала лише 4,8 млрд рублів вільного грошового потоку.

Наразі АТ "Роснано" "відповідає ознакам неплатоспроможності та недостатності майна", йдеться у звіті компанії. Дефолт за зобов'язаннями загрожує їй уже в грудні, коли настає термін погашення облігацій на 10 млрд рублів.

Відразу після цього оголошення, облігації "Роснано" на Московській біржі впали на 40%.

Нагадуємо:

Два роки тому, у листопаді 2021 року, "Роснано" вже перебувала на межі дефолту за боргом, і тоді компанію врятувала держава. Це сталося за рік після того, як із "Роснано" пішов Анатолій Чубайс, беззмінний керівник держкорпорації з 2008 року.

У 2022 році Чубайс покинув Росію, залишивши посаду спецпредставника президента з питань сталого розвитку. Чубайса помічали в різних країнах, зокрема в Туреччині, Німеччині, Італії та Ізраїлі.