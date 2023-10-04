Зростання дохідності US Treasuries ставить під загрозу сподівання на «м'яку посадку» в економіці США - WSJ

Зростання дохідності довгострокових держоблігацій США до 16-річних максимумів ставить під загрозу сподівання на "м'яку посадку" американської економіки, тим паче, що точні тригери такої динаміки неясні, пише газета The Wall Street Journal.

Федеральна резервна система (ФРС) посилювала політику протягом півтора року, що мало привести до підйому довгострокових відсоткових ставок і сповільнити економіку, стримавши у такий спосіб інфляцію. Однак різкий підйом ставок останнім часом може бути прикладом для фрази "будьте обережні зі своїми бажаннями", оскільки він відзначається на тлі сповільнення інфляції в США й сигналів ФРС про близькість до завершення циклу посилення, зазначає WSJ.

Дохідність 30-річних US Treasuries збільшилася у вівторок до максимуму з 2007 року і продовжила зростання в середу, піднявшись вище ніж 5% річних. Процентна ставка 10-річних американських держпаперів знову оновила максимум за 16 років, сягнувши під час торгів позначки в 4,887%.

Подальший підйом дохідності US Treasuries разом зі спадом на фондовому ринку і зміцненням долара може значно сповільнити економічне зростання і в США, і в усьому світі наступного року. Висока швидкість підйому дохідності також підвищує ризик обвалу фінансових ринків, пише газета.

Найімовірнішими причинами збільшення дохідності американських держоблігацій, мабуть, є комбінація двох чинників: по-перше, це очікування поліпшення ситуації в економіці США, що знижують інтерес до активів "тихої гавані"; по-друге, нездатність інвесторів поглинути пропозицію US Treasuries, що зростає на ринку.

Підйом дохідностей довгострокових паперів торік був пов'язаний з очікуваннями подальшого підвищення короткострокової ставки Федрезервом, а також бажанням інвесторів отримати вищу дохідність через побоювання прискорення інфляції. Однак жодного з цих факторів немає наразі, зазначає WSJ.

Тепер це може бути пов'язано, зокрема, і зі скороченням попиту на US Treasuries із боку іноземних інвесторів, американських банків і місцевих портфельних керуючих, які традиційно купували держпапери для хеджування ризиків на фондовому ринку.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила у вівторок, що наразі неясно, чи встановляться ставки на високих рівнях на довгострокову перспективу. Вона зазначила, що питання зростання дохідностей непокоїть Мінфін.

Стійкий підйом дохідностей US Treasuries призведе до суттєвого збільшення витрат Мінфіну на обслуговування боргу, з огляду на те, що і держборг США значно збільшився за останні роки.

Крім того, підвищення довгострокових ставок штовхає вгору ставки за іпотекою, які вже сягнули 23-річних максимумів. Зокрема, ставки за 30-річними кредитами на купівлю житла вже перевищують 7,5%.

Зростання вартості запозичення також негативно позначатиметься на фондовому ринку та інших активах, сприяючи зниженню інвестицій, обсягів найму та послабленню економічної активності, пише газета.