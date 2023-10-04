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Португалія скасує податкові пільги для іноземців, що приїздять працювати у пріоритетних сферах

Португалія скасує податкові пільги для іноземців, що приїздять працювати у пріоритетних сферах

 

Уряд Португалії збирається скасувати податкові пільги для іноземців-резидентів Португалії, які запровадили, коли країна після фінансової кризи намагалася привабити фахівців у деякі галузі.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Схема існувала з 2009 року і пропонувала спеціальну податкову ставку 20% на доходи, зароблені у Португалії у пріоритетних сферах - наприклад, працевлаштованим як лікар чи викладач. Іноземний дохід таких резидентів практично не оподатковувався за умови, що особа продовжує сплачувати з нього податки у рідній країні, а пенсії з іноземного джерела оподатковувалися за ставкою 10%. Лісабон запровадив такий стимул для того, щоб привабити фахівців в країну після фінансової кризи 2009 року.

Прем'єр Антоніу Кошта заявив, що податкові пільги у поточній ситуації "більше не виправдані" і з 2024 року нові трудові іммігранти не зможуть отримувати такі преференції.

За його словами, такі преференції "роздули ринок житла" і створили "податкову несправедливість, яка більше не є виправданою". Однак фахівці, які вже працюють у Португалії, продовжать платити податки на цих умовах.

Заява прем'єра пролунала за кілька днів після масштабних демонстрацій у Лісабоні та інших великих містах: португальці протестували проти зростаючих цін на оренду та нерухомість, причиною чого вважають у тому числі масовий туризм.

За офіційною статистикою, у 2022 році 50% найманих працівників заробляли менше 1000 євро на місяць, а тим часом вартість оренди житла у Лісабоні з 2015 року, коли почався "туристичний бум", зросла на 65% і стає непідйомною для багатьох людей, які не мають власного житла. При цьому вартість нерухомості за цей період зросла на понад 130%.

Раніше у 2023 році уряд Кошти анонсував також обмеження на короткострокову оренду житла на Airbnb і зміни до схеми так званої "золотої візи" (дозвіл на проживання в обмін на інвестиції в країну).
 

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