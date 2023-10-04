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АНАЛІТИКА

Carlsberg заборонив виробляти та продавати свою продукцію в РФ

 

Компанія Carlsberg розірвала ліцензійні угоди у РФ після рішення Москви на початку цього року взяти під свій контроль пивоварні заводи датської групи в Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Ми поінформували ВАТ "Пивоварна компанія Балтика" про припинення дії ліцензійних угод, що дозволяють "Балтиці" виробляти, просувати та продавати всю продукцію групи Carlsberg, включаючи міжнародні та регіональні бренди", - йдеться у повідомленні данської компанії.

Як зазначається, до 1 квітня 2024 року діятиме обмежений період експлуатації. Пивоварна компанія "Балтика" зможе витрачати вже наявні запаси та матеріали.

Це пов'язано з липневим указом президента РФ Путіна передати в тимчасове управління агентству державного майна "Росимущество" частки компанії Carlsberg у російській "Балтиці".

"Ми зберігаємо за собою право власності на акції компанії, тоді як тимчасове управління передається російській державі. Що російська держава вирішить робити в цих обставинах, незрозуміло", - додали в компанії.

Carlsberg мала вісім пивоварних заводів та близько 8400 співробітників у РФ, у 2022 році після вторгнення РФ в Україну компанія отримала списання вартості свого підрозділу "Балтика" на суму 9,9 мільярда крон (1,39 мільярда доларів).

При цьому Carlsberg вже оголосив, що знайшов покупця на свої російські активи та чекає на дозвіл від влади РФ.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно президент РФ Путін підписав указ, яким частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" (Carlsberg) та концерну Danone передаються у тимчасове управління "Росимуществу".

У березні минулого року данський виробник пива Carlsberg оголосив, що остаточно йде з російського ринку та планує продати весь свій бізнес у цій країні.

У жовтні міжнародна компанія Danone вирішила відмовитися від контролю у бізнесі з виробництва молочних продуктів у РФ та піти з ринку.
Ключові теги: Росія
 

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