Фінансові новини
- |
- 04.10.23
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки
23:37 03.10.2023 |
Париж готовий укласти з Єреваном угоду про надання військової техніки, заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.
"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.
Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".
"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.
За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".
Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.
"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни
|У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки
|Європарламент ухвалив закон про протидію економічному тиску на країни ЄС
|У Білому домі заявили про наявність коштів для надання допомоги Україні на найближчі тижні
|ЗМІ дізналися, яку умову G7 поставить Індії щодо обмеження закупівель алмазів із РФ
|Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
Бізнес
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії