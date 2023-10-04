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АНАЛІТИКА

Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки

 

Париж готовий укласти з Єреваном угоду про надання військової техніки, заявила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна.

"Франція дала згоду на підписання з Вірменією угоди про надання військової техніки для гарантування Єреваном своєї безпеки", - сказала Колонна на пресконференції в Єревані у вівторок.

Вона зазначила, що не може надати деталі, але "низку питань уже погоджено між Парижем і Єреваном".

"Розглядаємо також інші питання співпраці", - сказала Колонна.

За її словами, обидві країни працюють, щоб "не викликати ескалацій, усвідомлюючи, що поруч є сусід, який постійно здійснює ворожі дії".

Зі свого боку, очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що йдеться про сприяння з боку Франції оборонним можливостям Вірменії.

"Франція ніколи не ставила перед нами вимоги про вихід з ОДКБ", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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