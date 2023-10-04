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Європарламент ухвалив закон про протидію економічному тиску на країни ЄС
23:32 03.10.2023 |
Європейський парламент підтримав закон, що дозволяє застосовувати санкції проти країн, які чинять економічний тиск на країни Євросоюзу з метою зміни їхньої політики.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Згідно з новим законом, уряди країн ЄС голосуватимуть за те, чи є економічні заходи третьої країни примусом, а також - за відповідь ЄС на основі пропозиції Єврокомісії.
Третю країну також можуть попросити компенсувати будь-яку завдану шкоду. Якщо діалогу не вдається досягти, Брюссель може запровадити обмеження, такі як вищі імпортні тарифи або обмежений доступ до тендерів ЄС.
За ухвалення Інструменту протидії примусу (ACI), який має набути чинності найближчими тижнями, проголосували 578 євродепутатів. "Проти" проголосували 24 законодавці.
У звіті ЄС щодо ACI згадується, що адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа, Китай та Туреччина використовували торгівлю як політичний інструмент.
Найвідоміший нещодавній випадок стосується торговельних практик Китаю проти Литви після того, як Вільнюс дозволив Тайваню відкрити в себе фактичне посольство.
ЄС заявляє, що КНР блокувала литовський експорт і тиснула на компанії, щоб вони вилучали литовську складову з ланцюгів поставок при експорті до Китаю, через що Брюссель оскаржує дії Пекіна у Світовій організації торгівлі.
Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив Китаю, що його шпигунські та санкційні закони ризикують відштовхнути інвесторів.
Перед цим повідомляли, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.
В ЄС лунають пропозиції заборонити європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології - "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми - у Китаї та подібних країнах.
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