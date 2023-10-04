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У Білому домі заявили про наявність коштів для надання допомоги Україні на найближчі тижні
23:20 03.10.2023 |
У Пентагону все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
"Ми за жодних обставин не можемо дозволити, щоб американська підтримка України була перервана. Час не наш друг", - йдеться у заяві.
За його словами, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.
"У Пентагону все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів... Отже, подивіться, ми надаємо Україні безпекову допомогу приблизно кожні два тижні, і я думаю, ви продовжите бачити, що так буде і найближчими тижнями", - сказав Кірбі.
Проте він зауважив, що за відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу, можна буде зіткнутись з жорсткою зупинкою (по поставкам допомоги - ред.). Кірбі пояснив, що зараз триває контрнаступ ЗСУ, є близько 6-8 тижнів гарної погоди і гарної бойової погоди, і США хочуть мати впевненість, що українці зможуть домогтися успіху.
Що передувало
Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, щоб запобігти "шатдауну" уряду. В новій резолюції не передбачена підтримка України.
У відповідь на це президент США Джо Байден закликав Конгрес "припинити ігри" та запевнив у тому, що підтримка України залишиться. В Пентагоні також закликали Конгрес терміново прийняти рішення, адже наразі США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках Ініціативи сприяння безпеці (USAI), яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї.
Нещодавно стало відомо, що наразі у Пентагона є можливість поставити Україні зброї з власних складів ще на 5,4 млрд доларів.
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