Фінансові новини
- |
- 04.10.23
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ дізналися, яку умову G7 поставить Індії щодо обмеження закупівель алмазів із РФ
23:14 03.10.2023 |
Країни G7 працюють над санкціями щодо алмазної галузі РФ і обговорюють з Індією заборону на ввезення огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Зазначається, що країни G7, які працюють над санкціями щодо російської алмазної галузі, виступають не проти, щоб Індія закуповувала алмази в РФ.
При цьому джерела видання повідомляють, що представники G7 обговорюють із владою Індії заборону на ввезення з Росії огранованих і полірованих алмазів вагою в 1 карат і вище.
Алмазна галузь Індії
Президент найбільшої у світі алмазної біржі Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта повідомив виданню, що представники G7 вивчають способи, які могли б дати змогу індійським покупцям алмазів дотриматися санкцій щодо Росії з мінімальними втратами.
Видання вказує, що в алмазній галузі Індії працюють 1,5 млн осіб. Річний обсяг експорту російських алмазів до Індії оцінюють у 4 млрд доларів.
Також Мехта також заявив, що торговцям російськими алмазами доведеться дотримуватися нового протоколу відстежуваності походження алмазів. Для цього можуть використовувати протокол Бельгії, Індії або World Diamond Council.
"Велика сімка" готує санкції на алмази з РФ
Нагадаємо, в середині вересня повідомлялося про те, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Щодо заборони, то набуде чинності вона вже в січні 2024 року.
Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що США заморозили кошти двох індійських компаній через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни
|У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція готова підписати з Вірменією угоду про постачання військової техніки
|Європарламент ухвалив закон про протидію економічному тиску на країни ЄС
|У Білому домі заявили про наявність коштів для надання допомоги Україні на найближчі тижні
|ЗМІ дізналися, яку умову G7 поставить Індії щодо обмеження закупівель алмазів із РФ
|Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
Бізнес
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії