Фінансові новини
- |
- 03.10.23
- |
- 23:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В НАТО визначили Росію однією з головних загроз та підготували план протидії
16:57 03.10.2023 |
На саміті НАТО у Вільнюсі затвердили регіональні плани зі стримування та захисту від двох головних загроз Альянсу - Росії та терористичних угруповань.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив під час Варшавського безпекового форуму у вівторок голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.
"Регіональні плани, розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, в основному стосуються того, як стримувати і захищатись від двох загроз, з якими стикається НАТО, - а це Росія і терористичні угруповання. І ці плани були розроблені і узгоджені лідерами у Вільнюсі", - сказав він.
Бауер додав, що перед цим, на саміті НАТО у Мадриді, лідери прийняли рішення щодо збільшення бойових груп на східному фланзі. У результаті було створено ще чотири таких групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, на додачу до існуючих чотирьох у країнах Балтії та Польщі. При цьому протягом останнього року чотири з цих восьми бойових груп було посилено з батальйонного до бригадного рівня.
За словами голови Військового комітету НАТО, регіональні плани стосуються "того, що треба бути спроможним зробити для стримування і захисту від цих двох супротивників, двох загроз".
Також Бауер вказав на те, що Альянс зрозумів потребу у наявності більшої кількості сил, готових до виконання завдань. Саме тому було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тис. військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів. За словами голови Військового комітету НАТО, 300 тис. військовослужбовців - це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у випадку початку "великого конфлікту з Росією".
Поруч з цим він вказав на те, що збройними силами у багатьох країнах-членами "нехтували десятиліттями", а тому потрібні величезні інвестиції для навчання людей та нарощення промисловістю виробничих потужностей.
За словами Бауера, війна РФ проти України також продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. На його думку, у найближчі 10 років в більшості країн-членів спрямовуватимуть "величезні інвестиції" у посилення своїх спроможностей протиповітряної оборони.
При цьому адмірал вказав на те, що розбудова протиповітряної оборони передбачає можливість також знищення ракетних систем на території РФ.
"У протиповітряній обороні можна зробити дві речі. Ви можете чекати, поки ракети долетять до вас, а потім збивати їх. Для цього знадобиться багато ракет, як ми бачимо в Україні. І мова йде не лише про ракети, але й безпілотники, які все частіше використовуються. Або ж ви використовуєте ракети та інші системи зі свого боку, щоб знищити системи, з яких росіяни випускають ці ракети по вас, що є досить ефективним, тому що тоді їм не буде з чого стріляти. Тож саме комбінацію цих двох речей ми побачимо з точки зору інвестицій", - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, лідери країн НАТО на Вільнюському саміті 11 липня оприлюднили підсумкове комюніке, у якому йдеться, що майбутнє України - в НАТО, і вона отримає запрошення до вступу, коли всі країни-члени з цим погодяться, а також будуть виконані відповідні умови.
На саміті НАТО у Вільнюсі було оголошено про створення Ради Україна-НАТО, скасовано План дій щодо членства в Альянсі.
Також лідери країн "Групи семи" (G7) погодили на полях саміту НАТО у Вільнюсі "Спільну декларацію про підтримку України" (Joint Declaration of Support for Ukraine).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав створення Українського фонду в €50 мільярдів
|Нацбанк відновив публікацію довідкового курсу гривні вперше з початку великої війни
|У Києві змінять умови онлайн-оплати за проїзд у транспорті
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ
|США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб запобігти блокуванню допомоги, - CNN
|Польський концерн займатиметься модернізацією українських танків, - ЗМІ
|Швеція пропонує надавати інвестиційні гарантії компаніям, які співпрацюють із Україною
|Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів Балтії
|В НАТО визначили Росію однією з головних загроз та підготували план протидії
|Три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до списку спонсорів війни НАЗК
Бізнес
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії