Три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до списку спонсорів війни НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії. CNOOC, Sinopec та CNPC продовжують фінансувати стратегічну галузь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

CNOOC Group - це третя за величиною національна нафтова компанія Китаю. Її дочірня компанія CNOOC Limited має 10% акцій у російському проекті "Арктик СПГ-2". У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду так званий плавучий завод проекту "Арктик СПГ-2". Участь у його відкритті брав особисто Володимир Путін.

Sinopec Group - це друга за величиною державна компанія Китаю, яка займається видобутком викопного палива та спеціалізується на переробці сирої нафти. Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту та газ на Росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

China National Petroleum Corporation (CNPC) - найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній з видобутку нафти та газу. Прибуток корпорації у 2022 році зріс більш ніж удвічі, збільшившись до 21 млрд доларів на тлі глобального скорочення поставок нафти, частково через війну в Україні.

Списки НАЗК

Нагадаємо, що НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення доброченості ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста.