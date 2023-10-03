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Імміграційна служба Сінгапуру скануватиме обличчя замість паспорта
13:47 03.10.2023 |
Сінгапурський комерційний аеропорт Чангі більше не вимагатиме паспортів для проходження імміграційного контролю. Традиційні документи там будуть замінені біометричними перевірками, проте ще не час пакувати документи.
Ця новина з'явилася після того, як Сінгапур ухвалив законопроєкт про внесення змін до імміграційного законодавства, який, серед іншого, уможливлює використання наскрізного біометричного контролю в аеропортах і на контрольно-пропускних пунктах, починаючи з першої половини 2024 року, передає The Register.
Сінгапур стане однією з перших країн у світі, яка запровадить автоматизоване безпаспортне імміграційне оформлення, - міністерка комунікацій та інформації Сінгапура Жозефін Тео
Тео додала, що подібна можливість вже запроваджена лише в аеропорту Дубаї, проте лише для зареєстрованих мандрівників.
Тому поки зарано говорити про те, що звичайний паспорт більше не потрібний. Як мінімум він знадобиться в місці призначення. Ситуація, як з «Дією», на території України достатньо показати застосунок в смартфоні, проте за її межами цього може бути недостатньо.
Паспорти й інші документи також потрібні для авіакомпаній, які відповідають за пасажира та зацікавлені в тому, щоб у нього було все добре з паперами.
До того ж поки система розпізнавання за обличчям працюватиме лише в головному з 9 аеропортів Сінгапуру, який займає острів, площею 732 квадратних км (це на 100 квадратних км менше за площу Києва). Лише в червні 2023 року аеропорт обслужив понад 5 млн пасажирів, тож він зацікавлений в будь-якому механізмі, що прискорить їх обслуговування.
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