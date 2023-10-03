Росія ризикує залишитись без зимового дизеля

Російський паливний ринок на тлі заборони експорту може зіткнутися з ще однією проблемою: учасники ринку побоюються, що буде зірвано перехід на випуск зимового дизельного палива, який традиційно відбувається у жовтні, повідомляють російські ЗМІ. Особливо критичним це може стати для північних регіонів.

Зазвичай з наближенням холодів паливо, що розраховане на теплу погоду, протягом місяця витіснялося з резервуарів зберігання, а також із системи «транснафти» та заміщувалося зимовим сортом. Але на наразі практично всі ємності для зберігання вже зайняті літнім дизпаливом, оскільки його неможливо експортувати.

Ємностей «транснафти», кажуть два джерела у нафтокомпаніях, вистачить менше ніж на два дні. За їхніми словами, НПЗ на початку минулого тижня отримали від «транснафти» повідомлення про те, що за десять днів (тобто приблизно до 4 жовтня) вона зупинить прийом нафтопродуктів, якщо накопичена продукція не розподілятиметься.

Аналогічна ситуація склалася і на залізниці: усі цистерни забиті дизелем. Учасники ринку кажуть, що хоча затримка з переходом на зимове дизпаливо не призведе до катастрофи, вона сильно ускладнить роботу багатьох служб на півночі. Дефіцит товарного зимового дизпалива призведе до виникнення сурогатів (кустарно змішаних літнього дизпалива та авіаційного палива), а оскільки експорт авіаційного палива дозволений, може виникнути дефіцит керосинової фракції.