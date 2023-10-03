Парламент Вірменії, попри розлючення Росії, ратифікував Римський статут

Національні збори Вірменії ухвалили у вівторок законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Armenia.

За рішення проголосували 60 депутатів, 22 виступили проти. Для схвалення проєкту необхідно було 54 голоси.

Перед голосуванням дві опозиційні фракції заявили, що голосуватимуть проти.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та заявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин".

Напередодні речник Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що рішення Вірменії щодо Римського статуту є "надзвичайно ворожими". При цьому він зазначив, що вірменська сторона запропонувала укласти з Росією двосторонню угоду щодо Римського статуту.

Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.

У березні цього року Конституційний суд Вірменії вирішив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни.

Наприкінці вересня парламентський комітет дав позитивний висновок щодо ратифікації статуту і його винесли на пленарне засідання.

Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.

Що стосується занепокоєння Росії, то днями представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Владіміра Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.

Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.