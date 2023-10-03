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Чехія запроваджує вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною
12:57 03.10.2023 |
Із середи Чехія запроваджує контроль на кордоні зі Словаччиною через збільшення кількості нелегальних мігрантів.
Про це повідомив у вівторок вранці прем'єр-міністр Петр Фіала у Twitter (Х), пише "Європейська правда".
"З опівночі запроваджуємо вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною. Ми координуємо заходи з Польщею, яка запроваджує подібний контроль, Словаччиною та іншими сусідніми країнами", - зазначив Фіала.
Кількість нелегальних мігрантів до ЄС знову починає зростати, пояснив глава чеського уряду.
"Ми не сприймаємо це легковажно і швидко реагуємо на ситуацію. Завдяки перевіркам ми зможемо ще краще забезпечити безпеку наших громадян. Ми активно боремося насамперед з торговцями людьми", - зазначив Фіала.
Раніше у вівторок Польща оголосила, що запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною на наступні 10 днів і ймовірно, що він буде продовжений і надалі.
Наприкінці вересня міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з нелегальною міграцією.
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