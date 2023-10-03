Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія запроваджує вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною

 

Із середи Чехія запроваджує контроль на кордоні зі Словаччиною через збільшення кількості нелегальних мігрантів.

Про це повідомив у вівторок вранці прем'єр-міністр Петр Фіала у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"З опівночі запроваджуємо вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною. Ми координуємо заходи з Польщею, яка запроваджує подібний контроль, Словаччиною та іншими сусідніми країнами", - зазначив Фіала.

Кількість нелегальних мігрантів до ЄС знову починає зростати, пояснив глава чеського уряду.

"Ми не сприймаємо це легковажно і швидко реагуємо на ситуацію. Завдяки перевіркам ми зможемо ще краще забезпечити безпеку наших громадян. Ми активно боремося насамперед з торговцями людьми", - зазначив Фіала.

Раніше у вівторок Польща оголосила, що запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною на наступні 10 днів і ймовірно, що він буде продовжений і надалі.

Наприкінці вересня міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з нелегальною міграцією.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес