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Польща повертає тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною
12:33 03.10.2023 |
Польща запроваджує тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною на наступні 10 днів і ймовірно, що він буде продовжений і надалі.
Про це оголосив міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський у вівторок, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
"З опівночі ми відновлюємо тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною. Він буде запроваджений на 10 днів, але велика ймовірність його продовження", - заявив Камінський.
Про рішення відновити тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною глава МВС Польщі повідомив на нараді в апараті міністерства. Він наголосив, що порівняно з минулим роком нелегальна міграція та кількість виявлених мігрантів у Словаччині зросла майже на тисячу відсотків.
Після відновлення контролю на кордоні перевірятимуть транспортні засоби, які в'їжджатимуть до Польщі.
Камінський додав, що частина іноземців їде через Польщу до Німеччини та інших країн Євросоюзу.
Він зазначив, що про рішення поінформували МВС Словаччини, Німеччини, Австрії та Чехії, а також Єврокомісію.
Раніше у вересня прикордонна служба Польщі запровадила спеціальні перевірки автобусів та інших транспортних засобів, які можуть перевозити нелегальних мігрантів на польсько-словацькому кордоні.
Минулого тижня Німеччина посилила перевірки на кордонах з Польщею та Чехією через потік нелегальних мігрантів.
Раніше міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з "нелюдською контрабандою".
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