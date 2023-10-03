Фінансові новини
- |
- 03.10.23
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп прийшов в суд і назвав суддю «негідником»
09:03 03.10.2023 |
Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок, 2 жовтня, особисто прибув на судове засідання у цивільній справі щодо нього про шахрайство. Перед початком засідання суду на Мангеттені він накинувся зі звинуваченнями у бік генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка подала позов проти нього, і судді Артура Енгорона, який тижнем раніше визнав його винним.
Трамп назвав звинувачення проти себе "неспроможними", суддю Енгорона - "негідником", а афроамериканку Джеймс - "расисткою". "Це продовження найбільшого полювання на відьом усіх часів", - заявив 77-річний бізнесмен та політик.
Членкиня Демократичної партії Летиція Джеймс у позові звинуватила експрезидента, його синів та провідних співробітників у тому, що вони протягом багатьох років завищували вартість його холдингу The Trump Organization для отримання більш вигідних умов за кредитами та страховими договорами. Вона заявила, що має намір у ході судового процесу розкрити весь масштаб шахрайства Трампа. За її словами, незалежно від того, наскільки багата чи впливова людина, закони діють однаково для всіх.
Процес в основному стосуватиметься визначення покарання
Після того, як у судовому засіданні 26 вересня суддя Артур Енгорон визнав Трампа винним у шахрайстві, тепер процес здебільшого стосуватиметься покарань, які до нього застосують.
Тюремний термін за цим цивільним позовом колишньому главі держави не загрожує, судовий розгляд, який може затягтися на місяці, не повинен вплинути на висунення його кандидатури на наступних президентських виборах.
Джеймс домагається для Трампа штрафу у розмірі 250 мільйонів доларів та заборони вести бізнес у Нью-Йорку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мілітарі вже не в моді. Як США зробили шатдаун зовнішній політиці Банкової
|Всюдиходи, тягачі і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
|Нацбанк України з 3 жовтня переходить у режим керованої гнучкості обмінного курсу
|В Україні вперше присудили винагороду викривачу корупції. Йому заплатять 13,3 млн грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чехія запроваджує вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною
|Польща повертає тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною
|Вересневий експорт нафти з Венесуели став другим за величиною цього року
|Місія ООН не виявила порушень у Нагірному Карабасі
|Польща, Україна і Литва домовились перенести перевірки українського зерна до порту Клайпеди
|Макрон іде назустріч сепаратистам: Париж готовий обговорювати параметри автономії Корсики
Бізнес
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову