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АНАЛІТИКА

США можуть додатково обмежити експорт технологій до Китаю, - Reuters

 

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Китай про наміри ввести нові обмеження на експорт технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що Міністерство торгівлі США, яке контролює експортний контроль, працює над оновленням обмежень. Очікується, що Америка планує обмежити доступ КНДР до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем, а також заклити деякі лазівки в експортних обмеженнях щодо мікрочіпів штучного інтелекту.

Речник посольства Китаю у ВашингтоніЛю Пенгю заявив, що його країна "рішуче виступає" проти нібито "надмірного розширення концепції національної безпеки США" з метою "гальмування китайських процесів".

Напружені відносини між Китаєм та США

Останніми роками відносини між США та Китаєм знаходяться в напрузі. На початку року над США зафіксували китайську повітряну кулю, що тільки погіршило їх, адже повідомлялось, що КНР міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

США намагаються нормалізувати відносини з Китаєм, відправляючи туди топ-чиновників. Так, КНР вже відвідали Держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр фінансів Джанетт Єллен та кілька інших високопосадовців.

Тим не менш, кілька місяців тому Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Також він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР - наразі, за інформацією WJS сторони намагаються підготувати таку зустріч.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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