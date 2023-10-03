Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій проти Росії за війну

Норвегія оголосила, що приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який блок запровадив у червні - таким чином країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Норвегія разом з Європою реагує на напад Росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які Росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни", - заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

Зазначається, що Осло підтримало санкції ЄС проти РФ з деякими національними корективами.

Так, нові санкції передбачають, зокрема, заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які "можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу РФ".

Водночас заборона на продаж цінних паперів тепер поширена на цінні папери в будь-якій валюті.

Також Норвегія розширила перелік юросіб, пов'язаних із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. Крім того, заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом "Дружба" в Німеччину і Польщу. Також змінені переліки продукції із заліза і сталі, а також список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

При цьому Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

"Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше", - пояснили в міністерстві.