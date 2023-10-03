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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Одразу три літаки російського «Аерофлоту» зламалися за один день

 

Одразу три літаки найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" не змогли виконати заплановані рейси через технічні несправності.

Зокрема, Boeing 777 "Аерофлоту" не зміг вилетіти з Пхукета до Москви через пошкодження шасі, рейс SU275 було скасовано, пише The Moscow Times.

У самій авіакомпанії стверджують, що поломка виникла внаслідок дій співробітників наземних служб аеропорту Таїланду. Пасажирів цього рейсу перенаправили на інші рейси.

Крім того, у Москві застрягли 400 пасажирів "Аерофлоту", які збиралися до Туреччини. Їх намагалися доставити до Анталії двічі. Перший борт негайно повернули в аеропорт вильоту через загоряння двигуна. Другий літак також виявився зламаний: його ремонтували 1,5 години, не випускаючи людей із салону, але зробити це не вдалося.

У результаті пасажири змогли вилетіти до Туреччини із затримкою на вісім годин лише у понеділок вранці. Як компенсацію їм видали купони на 600 рублів.

Одразу три літаки найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" не змогли виконати заплановані рейси через технічні несправності.

Зокрема, Boeing 777 "Аерофлоту" не зміг вилетіти з Пхукета до Москви через пошкодження шасі, рейс SU275 було скасовано, пише The Moscow Times.

У самій авіакомпанії стверджують, що поломка виникла внаслідок дій співробітників наземних служб аеропорту Таїланду. Пасажирів цього рейсу перенаправили на інші рейси.

Крім того, у Москві застрягли 400 пасажирів "Аерофлоту", які збиралися до Туреччини. Їх намагалися доставити до Анталії двічі. Перший борт негайно повернули в аеропорт вильоту через загоряння двигуна. Другий літак також виявився зламаний: його ремонтували 1,5 години, не випускаючи людей із салону, але зробити це не вдалося.

У результаті пасажири змогли вилетіти до Туреччини із затримкою на вісім годин лише у понеділок вранці. Як компенсацію їм видали купони на 600 рублів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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