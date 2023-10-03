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Молдова більше не купуватиме газ у російського Газпрому
22:38 02.10.2023 |
Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив у понеділок, що більша частина Молдови не купуватиме газ у російського Газпрому.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Ми більше не купуватимемо природний газ у Газпрому для території, яка контролюється конституційною владою (Кишинева - ред.)», - заявив міністр.
Парликов сказав, що Молдова змогла закуповувати газ у європейських постачальників за кращою ціною, аніж та, яку пропонував Газпром.
Водночас країна досі купує електроенергію, вироблену на придністровській електростанції з використанням газу із російського Газпрому, і Парликов не вказав, чи планують зміни в цьому питанні. Російський державний Газпром постачає 5,7 мільйона кубометрів газу на день до невизнаного Придністров'я.
Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Парликов заявив, що уряд Молдови пропонує виплатити Газпрому 8,6 млн дол. для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ. За його словами, більша частина боргу не підтверджена або нездійсненна. Більше того, аудитори дійшли висновку, що компанія Moldovagaz має право висунути Газпрому власні фінансові претензії.
6 вересня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан під час засідання уряду заявив, що його країна не буде сплачувати неіснуючі борги російському Газпрому.
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