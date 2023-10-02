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Глава МЗС Румунії назвала удари Росії по портах на Дунаї воєнними злочинами
13:18 02.10.2023 |
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску жорстко розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України і назвала їх воєнними злочинами.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарі ЗМІ перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу, яка вперше проходить у Києві.
"Ми тут для того, щоб надіслати Україні потужний сигнал підтримки... Переконана, що результатом сьогоднішніх обговорень стане дуже сильний сигнал підтримки для України та її народу", - заявила Лумініца Одобеску.
Одобеску нагадала, що частина портів, які регулярно зазнають повітряних атак, розташовані впритул до території Румунії на іншому березі Дунаю, та що у Румунії вже знаходили уламки російських ударних дронів.
"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії - це воєнні злочини... Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", - наголосила глава МЗС Румунії.
Лумініца Одобеску додала, що Румунія продовжить допомагати Україні з транзитом зернових, та зазначила, що на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції.
"Ми тісно співпрацюємо з урядом України, Єврокомісією і партнерами для збільшення транзитних спроможностей з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року.
Одобеску також висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року.
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