Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП Китаю у 2024 році до 4,4%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Світовий банк залишив свій прогноз економічного зростання ВВП Китаю на 2023 рік без змін на рівні 5,1%, але знизив прогноз на 2024 рік з 4,8% до 4,4%.

Причинами зниження рейтингу є «довгострокові структурні чинники», високий рівень боргу в другій за величиною економіці світу та слабкість її сектору нерухомості.

«Хоча внутрішні чинники, ймовірно, матимуть домінуючий вплив на зростання (ВВП - ред.) в Китаї, зовнішні фактори матимуть сильніший вплив на зростання в більшій частині решти регіону», - йдеться у заяві Світового банку.

Зазначається, що незважаючи на те, що економіки східноазіатських країн здебільшого оговталися від низки потрясінь з 2020 року, включаючи пандемію коронавірусу, і продовжуватимуть зростати, Світовий банк зауважив, що темпи цього зростання, ймовірно, сповільняться.

Як повідомляв Укрінформ, у червні міжнародне рейтингове агентство S&P Global вперше знизило свій прогноз щодо економічного зростання Китаю у 2023 році до 5,2% з попереднього 5,5% через нерівномірний характер відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.