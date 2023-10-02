Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік

 

Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП Китаю у 2024 році до 4,4%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Світовий банк залишив свій прогноз економічного зростання ВВП Китаю на 2023 рік без змін на рівні 5,1%, але знизив прогноз на 2024 рік з 4,8% до 4,4%.

Причинами зниження рейтингу є «довгострокові структурні чинники», високий рівень боргу в другій за величиною економіці світу та слабкість її сектору нерухомості.

«Хоча внутрішні чинники, ймовірно, матимуть домінуючий вплив на зростання (ВВП - ред.) в Китаї, зовнішні фактори матимуть сильніший вплив на зростання в більшій частині решти регіону», - йдеться у заяві Світового банку.

Зазначається, що незважаючи на те, що економіки східноазіатських країн здебільшого оговталися від низки потрясінь з 2020 року, включаючи пандемію коронавірусу, і продовжуватимуть зростати, Світовий банк зауважив, що темпи цього зростання, ймовірно, сповільняться.

Як повідомляв Укрінформ, у червні міжнародне рейтингове агентство S&P Global вперше знизило свій прогноз щодо економічного зростання Китаю у 2023 році до 5,2% з попереднього 5,5% через нерівномірний характер відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5148  0,03 0,07 38,2026  0,00 0,01
EUR 39,8885  0,05 0,14 40,8944  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес