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Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП Китаю на 2024 рік
12:55 02.10.2023 |
Світовий банк погіршив свій прогноз щодо зростання ВВП Китаю у 2024 році до 4,4%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Світовий банк залишив свій прогноз економічного зростання ВВП Китаю на 2023 рік без змін на рівні 5,1%, але знизив прогноз на 2024 рік з 4,8% до 4,4%.
Причинами зниження рейтингу є «довгострокові структурні чинники», високий рівень боргу в другій за величиною економіці світу та слабкість її сектору нерухомості.
«Хоча внутрішні чинники, ймовірно, матимуть домінуючий вплив на зростання (ВВП - ред.) в Китаї, зовнішні фактори матимуть сильніший вплив на зростання в більшій частині решти регіону», - йдеться у заяві Світового банку.
Зазначається, що незважаючи на те, що економіки східноазіатських країн здебільшого оговталися від низки потрясінь з 2020 року, включаючи пандемію коронавірусу, і продовжуватимуть зростати, Світовий банк зауважив, що темпи цього зростання, ймовірно, сповільняться.
Як повідомляв Укрінформ, у червні міжнародне рейтингове агентство S&P Global вперше знизило свій прогноз щодо економічного зростання Китаю у 2023 році до 5,2% з попереднього 5,5% через нерівномірний характер відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.
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