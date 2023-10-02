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Ірану знадобиться два тижні, щоб створити ядерну зброю, - Пентагон
12:00 02.10.2023 |
Пентагон заявив, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менш ніж за два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну доповідь міністерства оборони США.
За даними американських військових, якщо режим Тегерана вирішить, що йому потрібна ядерна зброя, йому знадобиться не більш ніж два тижні на створення ядерного пристрою.
"За наявними оцінками, Іран не займається реалізацією програми створення ядерної зброї найближчим часом, проте має можливість менш ніж за два тижні виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для створення ядерного пристрою", - стверджують у Пентагоні.
Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран не дотримується своїх зобов'язань щодо контролю за хімічною зброєю, оскільки він не надав повної декларації об'єктів із виробництва хімічної зброї, як того вимагають чинні угоди.
Загалом Пентагон занепокоєний, що Іран займається створенням нервово-паралітичної наступальної зброї.
Співпраця Ірану та РФ
Нагадаємо, що днями США ввели санкції проти транснаціональної мережі, яка допомагає з виробництвом дронів в Ірані.
Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану у питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З цього часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та громадянську інфраструктуру України. Тож на Іран накладають численні санкції.
А в червні координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно долучився до будівництва в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Він має бути побудований до кінця наступного року.
В американській розвідці заявили, що будівництво такого заводу може значно вплинути на перебіг війни в Україні.
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