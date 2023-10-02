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Microsoft перестав продовжувати ліцензії компаніям із Росії
11:55 02.10.2023 |
Корпорація Microsoft з 30 вересня перестала продовжувати ліцензії російським компаніям.
Про це пишуть профільне російське видання DTF, а також російське пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на лист компанії своїм корпоративним клієнтам у РФ.
За словами "ТАСС", ще у серпні служба техпідтримки Microsoft Online Services почала розсилати листи, в яких корпоративних клієнтів повідомляли про те, що компанія "більше не зможе приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок в якості способу оплати послуг Microsoft в РФ".
Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365, додає DTF.
У Microsoft прокоментували непродовження ліцензій тим, що "дотримуються санкційного режиму щодо РФ". У компанії також нагадали, що продажі всіх її продуктів і послуг у РФ припинені.
При цьому у російському офісі Microsoft не відповіли на питання, чи планує компанія переглянути це рішення.
Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв заявив, що "всі розуміли, що до цього йде". Він стверджує, що у російських компаній було півтора року на підготовку.
Міністр також стверджує, що у РФ є альтернатива програмним продуктам від Microsoft - за його словами, деякі з російських компаній уже перейшли на російські операційні системи на базі ОС Linux.
Нагадаємо:
У квітні 2023 року компанія Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії.
Повідомлялось, що американська корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до переліку відомих технологічних компаній, які скорочують діяльність або зовсім йдуть з РФ після її вторгнення в Україну.
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