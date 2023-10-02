Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японська заборона загальмувала торгівлю вживаними авто з РФ

 

Заборона Японії експорту більшості вживаних автомобілів до РФ загальмувало торгівлю обсягом близько 2 млрд доларів на рік, яка процвітала в тіні санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters.

Після початку великої війни попит у РФ на вживані автомобілі з Японії різко підскочив після того, як світові автовиробники припинили свою діяльність в країні.

Минулого року, на тлі посилення санкцій, РФ купувала понад чверть японського експорту вживаних автомобілів за середньою ціною майже 8 200 дол. У 2020 році, коли на РФ припадало близько 15% японського експорту вживаних автомобілів.

Очікувалось, що загальний обсяг торгівлі вживаних авто з Японії цього року може становити близько 2 млрд дол.

Згідно з даними російського аналітичного агентства "Автостат", більша половина з 303 тис вживаних автомобілів, імпортованих Росією за перші вісім місяців цього року, походили з Японії.

Однак на початку серпня уряд Японії заборонив експорт авто до РФ, перекривши прибутковий канал торгівлі вживаними Toyota, Honda і Nissan для мережі брокерів і менших портів, особливо для Фусікі, експортного хабу на березі Японського моря.

У компанії SV Alliance, займається експортом вживаних авто до РФ зазначають, що бізнес впав приблизно на 70%.

Додається, що санкції також призвели до зниження цін на вживані автомобілі в Японії і змусили брокерів намагатися відправляти автомобілі в інші регіони, особливо на ринки з правим кермом у Новій Зеландії, Південно-Східній Азії та Африці.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5148  0,03 0,07 38,2026  0,00 0,01
EUR 39,8885  0,05 0,14 40,8944  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес