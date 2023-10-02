Болгарія закриє кордон для авто з російськими номерами

До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі "День починається" на БНТ, пише "Європейська правда" з посиланням на Tribune.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", - сказав Златанова.

Він зазначив що для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.

Наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами РФ.

Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія.

Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.