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Нідерланди через часті землетруси закрили найбільше газове родовище в Європі
10:02 02.10.2023 |
У Нідерландах в неділю, 1 жовтня, зупинили видобуток на найбільшому в Європі Гронінгенському газовому родовищі. Про це з посиланням на оператора родовища компанію NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) повідомив місцевий громадський мовник RTV Noord.
У неділю о шостій годині ранку в Нідерландах закінчився так званий газовий рік, який тривав з 1 жовтня 2022 року. З початку нового року видобування газу на родовищі заборонили через часті антропогенні землетруси, пов'язані з розробкою родовища.
У період розквіту в 1970-х роках на родовищі видобували по 350 млн куб. м газу на добу, перед закриттям цей показник скоротили до 2 млн куб. м.
"Для нас це великий день. Звичайно, ми всі розуміємо, чому Гронінген має закритися, але це не скасовує того факту, що ми все ще прощаємося з родовищем. Це трохи боляче. Протягом 60 років ми забезпечували нашу країну енергією завдяки цьому родовищу. Воно зробило великий внесок у процвітання Нідерландів. Це те, чим досі пишаються багато нинішніх та колишніх працівників", - сказав у коментарі телеканалу менеджер NAM Мартін Клеверлаан (Martijn Kleverlaan).
Поки що йдеться про консервацію Гронінгена, яку можуть перервати у разі ускладнення енергетичної кризи або за умови сильних морозів. Остаточне закриття заплановане на 1 жовтня 2024 року.
NAM недавно відпрацьовувала механізм відновлення видобутку після зупинки, але, словами Клеверлаана, зимою все може бути по-іншому, ніж влітку.
"Уявіть собі стару машину, яку ви надовго припаркували посеред зими. Питання: чи запуститься вона, якщо спробувати? Може, так, а може, й ні", - сказав він.
Родовище Гронінген, відкрите 1959 року, впродовж багатьох десятиріч було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи. Ще десять років тому воно давало понад 50 млрд куб. м газу, але останнім часом через загрози землетрусів видобування на ньому обмежили на рівні 2,8 млрд куб. м.
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