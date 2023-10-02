У Євросоюзі 1 жовтня стартував перехідний період для «вуглецевого» податку на імпорт

Єврокомісія оголосила про початок перехідного періоду в застосуванні Механізму уточнення граничних показників вуглецю (CBAM), який запроваджує «вуглецевий» податок на товари, що надходять до ЄС із третіх країн.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник Європейської комісії Даніель Феррі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розмір такого податку визначатиметься «вуглецевим вмістом» товарів, тобто, обсягом викидів СО2, які утворилися в результаті їх виробництва.

«З 1 жовтня CBAM починає застосовуватися в перехідній фазі. Він є ключовим інструментом ЄС у боротьбі з викидами вуглецю і центральним елементом у виконання порядку денного до 2050 року (щодо досягнення нульових викидів в атмосферу «парникових» газів - ред.). CBAM допоможе Євросоюзу у впровадженні «кліматичної політики», та упередить ймовірне переміщення виробництва товарів до інших країн з нижчими «зеленими» стандартами», - зазначив речник.

За словами Феррі, запровадження CBAM здійснюється відповідно до правил СОТ як захід, що стимулюватиме глобальне промислове виробництво до застосування більш чистих та надійних технологій.

Перехідний період у застосуванні CBAM, який розпочався з 1 жовтня, дозволить усім імпортерам, що постачають продукцію до ЄС, ознайомитися з новими правилами та пристосуватися до їх практичної імплементації.

Єврокомісія, поінформував речник, продовжує активно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб підтримати їхній бізнес, надати рекомендації та необхідне тренування, а також забезпечити відповідною документацією.

«Вуглецевий» податок гарантуватиме, що продукція, яка виробляється на підприємствах ЄС з дотриманням високих екологічних стандартів, не буде витіснятися з європейського ринку товарами з інших країн, де приділяють менше уваги охороні довкілля, і де виробництво таких товарів може мати меншу собівартість - саме внаслідок використання застарілих вуглецево-інтенсивних технологій. Це правило позбавляє сенсу «втечу» європейських промислових підприємств за кордони ЄС з метою здешевлення виробництва, адже «вуглецевий податок» нівелює ймовірні цінові переваги такого менш екологічного виробництва.

На перехідному етапі, як зазначається у роз'ясненні Єврокомісії, CBAM буде застосовуватися лише до певних категорій товарів, серед яких цемент, залізо, сталь, алюміній, добрива, електроенергія та водень. Імпортери, що постачають ці товари до ЄС, будуть зобов'язані повідомляти про рівень вуглецю, який потрапив у довкілля в процесі виробництва, хоча на перехідному етапі це не спричинить жодних фінансових стягнень.

Імпортерам пропонується розпочати облік «вуглецевої» вартості товарів уже в IV кварталі 2023 року та представити відповідні звіти до 31 січня 2024-го. У повному обсязі новий податок на вміст СО2 у товарах, що поставляються до ЄС, буде стягуватися з 2026 року. Доти імпортери будуть зобов'язані отримати так звані CBAM-сертифікати на свою продукцію.

Як повідомлялося, Європейський Союз закріпив у своєму законодавстві мету - зробити економіку «дружньою для довкілля» та досягти нульової емісії парникових газів до 2050 року. Ця мета буде досягатися за рахунок застосування «чистих» технологій у виробництві відновлюваної енергії, «зелених» інновацій у промисловому виробництві, зменшення енергоємності житлового сектора та адміністративних будівель, переходу на екологічно чистий транспорт тощо.