Фінансові новини
- |
- 02.10.23
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вперше за 30 років. Місія ООН прибула до Карабаху
09:46 02.10.2023 |
Місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) у неділю, 1 жовтня, прибула у Нагірний Карабах, повідомляє інформагентство AFP з посиланням на офіс президента Азербайджану.
Представник офісу президента Азербайджану повідомив, що "місія ООН прибула до Карабаху в неділю вранці", насамперед для оцінки гуманітарних потреб населення.
За даними азербайджанських ЗМІ, на які посилається агентство "Інтерфакс", члени місії ООН вранці проїхали через місто Агдам і рушили у напрямку Ханкенді (вірменською - Степанакерт).
Оголошеною раніше метою місії ООН є ознайомлення із ситуацією на місцях та визначення потреб мешканців регіону в гуманітарній допомозі.
Востаннє місія ООН відвідувала Нагірний Карабах близько 30 років тому.
Військова операція Азербайджану та вихід вірмен з Карабаху
Станом на неділю, 1 жовтня, потік вірменських біженців з Нагірного Карабаху майже припинився - за останню добу до Вірменії заїхали лише три людини. Проте з моменту, як 19 вересня Азербайджан провів військову операцію проти самопроголошеної "Нагірно-Карабахської республіки" (НКР) та змусив її капітулювати, регіон залишили вже понад 100 тисяч людей. Все вірменське населення невизнаної НКР попередньо оцінювали у 120 тисяч людей.
28 вересня "президент" невизнаної "республіки" Самвел Шахраманян підписав указ, що "Нагірно-Карабаська республіка" (НКР) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року.
Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, після розпаду СРСР проголосив "незалежність" від Азербайджану. Завдяки перемозі у Першій карабаській війні (1992-1994 роки) вірменська сторона встановила контроль не тільки над Карабахом, але й над деякими прилеглими територіями. Під час Другої карабаської війни у вересні-листопаді 2020 року перемогу отримав Азербайджан, який повернув собі значну частину територій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий міністр – нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
|Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди через часті землетруси закрили найбільше газове родовище в Європі
|Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС
|Вперше за 30 років. Місія ООН прибула до Карабаху
|Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН
|Франція схвалила оновлення, розроблене Apple для зниження рівня випромінювання iPhone 12
|ООН виділить Україні понад 120 млн доларів для проходження зимового періоду
Бізнес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ