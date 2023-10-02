Фінансові новини
- |
- 02.10.23
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН
09:42 02.10.2023 |
Вірменія направила до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану з вимогою дотримуватися в Нагірному Карабасі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у пресрелізі суду, опублікованому в п'ятницю, 29 вересня.
Укладачі позову вказують, що Азербайджан "повинен утриматися від будь-яких заходів, які можуть призвести до порушення його зобов'язань" у межах цієї конвенції. Вірменія просить суд зобов'язати уряд президента Азербайджану Ільхама Алієва дати можливість покинути Нагірний Карабах усім охочим, забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до вірменського населення регіону і допомогти у відновленні комунальної системи.
Єреван також домагається, щоб Баку визнав дійсними акти цивільного стану, видані владою Нагірного Карабаху, і утримався від "вживання каральних заходів проти чинних або колишніх політичних представників або військовослужбовців" невизнаної республіки, яка капітулювала.
Крім того, вірменська сторона вимагає, щоб азербайджанські військові та представники правоохоронних органів залишили цивільні об'єкти Нагірного Карабаху, і наполягає на забороні знесення пам'яток вірменської культурної спадщини в регіоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий міністр – нові скандали у Міноборони. Чому Умєрову не дають сформувати свою команду
|Нардепи пропонують скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди через часті землетруси закрили найбільше газове родовище в Європі
|Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС
|Вперше за 30 років. Місія ООН прибула до Карабаху
|Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН
|Франція схвалила оновлення, розроблене Apple для зниження рівня випромінювання iPhone 12
|ООН виділить Україні понад 120 млн доларів для проходження зимового періоду
Бізнес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ