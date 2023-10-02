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АНАЛІТИКА

Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН

 

Вірменія направила до Міжнародного суду ООН позов проти Азербайджану з вимогою дотримуватися в Нагірному Карабасі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у пресрелізі суду, опублікованому в п'ятницю, 29 вересня.

Укладачі позову вказують, що Азербайджан "повинен утриматися від будь-яких заходів, які можуть призвести до порушення його зобов'язань" у межах цієї конвенції. Вірменія просить суд зобов'язати уряд президента Азербайджану Ільхама Алієва дати можливість покинути Нагірний Карабах усім охочим, забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до вірменського населення регіону і допомогти у відновленні комунальної системи.

Єреван також домагається, щоб Баку визнав дійсними акти цивільного стану, видані владою Нагірного Карабаху, і утримався від "вживання каральних заходів проти чинних або колишніх політичних представників або військовослужбовців" невизнаної республіки, яка капітулювала.

Крім того, вірменська сторона вимагає, щоб азербайджанські військові та представники правоохоронних органів залишили цивільні об'єкти Нагірного Карабаху, і наполягає на забороні знесення пам'яток вірменської культурної спадщини в регіоні.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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