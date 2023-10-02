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Байден пообіцяв продовжити допомагати Україні та закликав Конгрес «припинити ігри»
07:39 02.10.2023 |
Американський президент Джо Байден заявив, що США й надалі буде підтримувати Україну. Водночас президент заявив, що Конгрес має "припинити ігри".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Байден попередив, що залишилося "небагато часу", щоб американські гроші продовжували надходити в Україну, і закликав Конгрес "припинити ігри й взятися до роботи".
У зверненні з Білого дому президент запевнив американських союзників, американський народ і народ України, що США продовжать надавати їм підтримку.
Він додав, що "втомився від балансування на межі" після того, як ледь вдалося уникнути часткового закриття федерального уряду.
Ситуація в США
Нагадаємо, що в США існував ризик призупинення роботи уряду через позицію ультраправих республіканців, які блокували ухвалення бюджетних законопроєктів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Також вони виступали й проти додаткової допомоги Україні.
Білий дім, зі свого боку, намагався хоча б включити компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, втім, ініціатива не отримала достатньо голосів.
Аби уникнути "шатдауну", який повинен був відбутись 1 жовтня, вчора Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду без коштів для України. Потім цей тимчасовий бюджет схвалив і Сенат.
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