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Болгарія звинуватила Росію у спробах підірвати довіру до євро
23:24 29.09.2023 |
Росія в Болгарії посилює настрої євроскептиків, які спрямовані на блокування глибшої інтеграції країни до Європейського союзу та прийняття єдиної валюти блоку.
Про це заявив міністр фінансів Болгарії Асен Василев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Сайти фейкових новин, скоординовані атаки і політичні партії, що мають дуже тісні зв'язки з Росією, прагнуть підірвати довіру до євро під час кампанії, пік якої припав на літо", - йдеться у заяві.
Він додав, що країна дотримуватиметься свого плану зі зміни валюти до 2025 року.
"Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія спробує зупинити подальшу європейську інтеграцію загалом і спробувати дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни", - сказав Василев.
Хто всередині Болгарії виступає проти євроінтеграції країни
Bloomberg пише, що уряд Болгарії хоче запровадити євро, щоб підвищити рівень життя і поглибити свою роль у процесі ухвалення рішень у ЄС після виконання більшості формальних вимог протягом багатьох років.
Але війна Росії проти України та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції та посилили побоювання, що єдина валюта може призвести до зростання цін.
Проросійська партія Болгарії "Відродження", яка підтримує тези Кремля, цьогоріч розпочала кампанію і зібрала сотні тисяч підписів на підтримку референдуму з цієї теми. "Відродження" також організувала протести проти євро, під час яких прихильники партії розмахують російськими прапорами і скандують антизахідні гасла.
Численні дослідження показали, що Болгарія є одним із найуразливіших членів ЄС, коли справа доходить до впливу РФ. Ця ситуація підкріплюється давніми культурними та економічними зв'язками між двома країнами.
Відносини Болгарії та Росії
Після початку війни Болгарія заявила про свою підтримку Україні та засудила дії Росії. Вона регулярно передає ЗСУ зброю і підтримує нові санкції ЄС проти Кремля.
Нещодавно болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в низку інших членів Європейського союзу.
Міністр оборони Тодор Тагарев сказав, що Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.
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