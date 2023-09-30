Молдова домовилася щодо постачання газу з Туреччини

Молдова почне імпортувати турецький газ із 1 жовтня 2023 року. Відповідну угоду підписали турецька Botas та молдовська East Gas Energy Trading, повідомляється на сайті турецької компанії.

Згідно з контрактом, Botas постачатиме Молдові 2 млн кубометрів природного газу на добу.

Це вже п'ята угода Туреччини за останні місяці щодо експорту газу.

Напередодні Botas досягла угоди з Румунією стосовно постачання з 1 жовтня до 2025 року 400 млн кубометрів газу на добу.

У серпні Botas домовилася про постачання 300 млн кубометрів газу до Угорщини.

Перед цим було укладено 13-річний контракт із Болгарією щодо постачання 1,5 млрд кубометрів газу.

Також досягнуто домовленостей стосовно постачання газу до Греції.