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WSJ: французька влада провела обшуки в офісах Nvidia
19:39 29.09.2023 |
Антимонопольний орган Франції провів обшуки в офісах компанії Nvidia в Парижі та Ніцці. Відомство підозрює її в застосуванні антиконкурентної практики в секторі відеокарт, повідомив The Wall Street Journal.
Як стверджує джерело, це перша серйозна перевірка з боку регулюючих органів, з якою зіткнувся виробник відеочіпів.
Відомство не уточнило причини перевірки і не назвало компанію, підозрювану в антиконкурентній практиці. Однак люди, знайомі з деталями розслідування, заявили про проведення обшуків в офісах Nvidia з метою збору необхідних доказів.
Французька влада пояснила, що всі перевірки є результатом ширшого розслідування в секторі хмарних технологій. У червні 2023 року вона повідомила, що діяльність компаній Amazon, Google і Microsoft перешкоджає розвитку конкуренції в цій сфері.
Як стало відомо, ці корпорації керують великими центрами обробки даних і здають свої обчислювальні потужності в оренду. За даними WSJ, вони використовують десятки тисяч відеочіпів Nvidia для виконання складних обчислень. Попит на таке обладнання різко зріс після початку розробок у сфері ШІ та виходу чат-бота ChatGPT.
Нагадаємо, у травні попит на чипи Nvidia спричинив зростання криптоактивів, пов'язаних зі штучним інтелектом. У II кварталі 2023 року фірма заробила $13,5 млрд, її виручка перевершила очікування експертів.
Джерело: incrypted.com
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