Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії
19:23 29.09.2023 |
Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що породжує ризик зіткнень.
Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.
За його словами, Румунія і НАТО мають готуватися до тривалого протистояння з режимом у РФ.
"Війна повернулася в Європу. Це війна, обрана Росією, яка для України є війною за національне виживання і боротьбою за західні цінності. Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських атак", - сказав Петреску.
Він уточнив, що Румунія дуже добре відчуває це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в Чорному морі.
Росія може атакувати інфраструктуру Румунії
Генерал додав, що війна Російської Федерації проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн.
"Звідси ракети запускаються в бік України, по її цивільній або військовій інфраструктурі. Регіон став ареною дедалі частіших військових дій, морських інцидентів і дій, що обмежують вільне пересування суден", - додав румунський генерал.
Петреску сказав, що існує постійний ризик, пов'язаний зі зростаючою ймовірністю інцидентів на кордоні НАТО. Також РФ може атакувати інфраструктуру Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії.
Румунії треба буде робити вкладатися в оборонну сферу
Начальник штабу армії заявив, що в цьому контексті Румунії доведеться мати підхід, який призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз.
Йдеться про присутність військ НАТО в Румунії, також важливо буде виділити додаткові фінанси на оборону і розвивати програми національної оборони.
Що цьому передувало
У ніч проти 4 вересня, коли росіяни атакували Одеську область, уламки російського "Шахеда" впали на території Румунії.
Пізніше в Румунії ще двічі знаходили уламки російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України.
А наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USAID профінансує українські стартапи з кібербезпеки на 00 тисяч доларів
|WSJ: французька влада провела обшуки в офісах Nvidia
|Росія постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії
|Брюссель закликає Баку допустити спостерігачів ООН у Карабах
|Болгарія перегляне оборонну політику через російську загрозу в Чорному морі
|Норвегія закриває кордон для авто з російськими номерами
Бізнес
|Індійський конгломерат Tata Group побудує напівпровідниковий завод Micron вартістю $2,75 млрд на території Індії
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки