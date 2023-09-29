Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія перегляне оборонну політику через російську загрозу в Чорному морі

 

Болгарія візьметься за перегляд оборонної політики через провокації росіян у Чорному морі. Дії РФ створюють ризики безпеки країни.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sofia Globe.

"Російські кораблі курсують у нашій винятковій економічній зоні, здійснюють провокаційні та силові дії щодо торговельних суден інших країн. Все це створює ризики для нашої безпеки", - наголосив Тагарев.

За словами глави Міноборони, метою таких дій є блокування експорту зерна з України. Провокації також заважають досягненню економічних інтересів Болгарії.

Тагарев зазначив, що на тлі таких дій росіян є "передумови для інцидентів у Чорному морі".

Він додав, що на спеціальному засіданні 29 вересня кабінет міністрів ухвалить рішення щодо стратегічного перегляду оборонної політики Болгарії.

"Ми давно готувалися до цього, це один з моїх пріоритетів. Ми постараємося оцінити, наскільки існуючі документи щодо розвитку обороноздатності відповідають обстановці, адже останній перегляд проводився без війни на наших кордонах", - сказав Тагарев.

Міністр розповів, що уряд візьме на себе зобов'язання щодо проведення необхідних змін у галузі оборони, таких як створення інфраструктури, запуск різних проектів переозброєння.

Провокації Росії

Нагадаємо, російські кораблі заблокували Чорне море після початку повномасштабного вторгнення до України. РФ, зокрема, блокує і частину економічної зони Болгарії.

За словами Тагарева, зараз його країна обговорює з союзниками НАТО відповідь на такі провокації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7408
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4892  0,07 0,18 38,2072  0,06 0,16
EUR 39,8340  0,06 0,16 40,8376  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес