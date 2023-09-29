Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія закриває кордон для авто з російськими номерами
17:19 29.09.2023 |
Норвегія з вівторка закриє кордон для автомобілів з російськими номерами.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Норвегії.
У відомстві заявили, що у відповідь на війну, яку Росія веде проти України всупереч міжнародному праву, Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії.
Водночас Норвегія запроваджує деякі винятки.
Зміни набудуть чинності опівночі у ніч на вівторок, 3 жовтня.
"Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни", - заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт.
Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії. Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.
Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають в Росії, або членам їхніх сімей.
Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон. Також є винятки для дипломатичних транспортних засобів і транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або державним кур'єрським службам.
"Навіть якщо транспортний засіб підпадає під один з винятків, це не означає, що особам, які перебувають у ньому, автоматично дозволено в'їзд до Норвегії", - уточнили в МЗС Норвегії.
Раніше стало відомо, що Фінляндія запровадила цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією, щоб запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.
Наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами РФ. Після цього аналогічну заборону ухвалили у Фінляндії та Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія закриває кордон для авто з російськими номерами
|Прокуратура Франції розслідує роль мільярдера Арно у відмиванні брудних російських грошей
|Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
|Як падіння економіки Китаю загрожує всьому світу
|Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції
|Литва зобов'язала авто з РФ покинути ЄС протягом пів року
|У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України
Бізнес
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині