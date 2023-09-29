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Прокуратура Франції розслідує роль мільярдера Арно у відмиванні брудних російських грошей
17:19 29.09.2023 |
Прокуратура Парижа підтвердила, що вона розслідує фінансові операції за участю власника LVMH Бернара Арно та російського бізнесмена Миколи Саркісова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прокуратура підтвердила початок попереднього розслідування, що у Франції не обов'язково має на увазі протиправні дії з боку зацікавлених осіб, до яких застосовується презумпція невинності.
У заяві для Reuters прокуратура Парижа повідомила, що попереднє розслідування було розпочато у 2022 році, і підтвердила, що у ньому фігурують угоди за участю Арно та Саркісова. У
Раніше Le Monde з посиланням на підрозділ фінансової розвідки Tracfin міністерства фінансів Франції повідомило, що Саркісов придбав нерухомість на розкішному альпійському курорті через складну угоду, в рамках якої Арно через одну зі своїх компаній надав кредит.
Торік Tracfin посилило перевірку фінансових операцій за участю російських інвесторів після вторгнення Росії до України.
Неназваний представник Tracfin повідомив Le Monde, що транзакції за участю Арно та Саркісова, які обидва діяли через складну мережу юридичних осіб, могли бути спрямовані на приховування походження використаних коштів.
Le Monde повідомила, що розслідування зосереджено на купівлі більш ніж дюжини квартир на гірськолижному курорті Куршевель, де конгломерат нерухомості LVMH Арно і пов'язані з ним холдингові структури мають кілька великих об'єктів нерухомості.
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