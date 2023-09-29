Литва зобов'язала авто з РФ покинути ЄС протягом пів року

Автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду. Відповідну заяву опублікувала у п'ятницю, 29 вересня, митниця Литви.

Зазначається, що з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі введених Євросоюзом обмежень, пов'язаних із виконанням санкцій щодо Росії. Як раніше роз'яснила Єврокомісія, ці обмеження поширюються і на ввезення автомобілів, зареєстрованих в РФ навіть для тимчасового використання.

"Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника чи водія", - наголошується на сайті литовської митниці. Згідно з її даними, виняток робиться лише для зареєстрованих у РФ автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом до Калінінградської області і назад. При цьому необхідно пред'явити транзитний документ FTD. Крім того, транзит не може перевищувати 24 години, а автомобіль обов'язково повинен супроводжувати його власник.

Литовська митниця також застерігає від купівлі або імпорту автомобілів, які "зареєстровані в Росії або мають російське походження". За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.