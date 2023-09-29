Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва зобов'язала авто з РФ покинути ЄС протягом пів року
16:17 29.09.2023 |
Автомобілі із зареєстрованими в Росії номерами, які прибули в Литву до 11 вересня 2023 року, мають покинути цю країну та територію всього Євросоюзу протягом шести місяців з дати в'їзду. Відповідну заяву опублікувала у п'ятницю, 29 вересня, митниця Литви.
Зазначається, що з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі введених Євросоюзом обмежень, пов'язаних із виконанням санкцій щодо Росії. Як раніше роз'яснила Єврокомісія, ці обмеження поширюються і на ввезення автомобілів, зареєстрованих в РФ навіть для тимчасового використання.
"Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника чи водія", - наголошується на сайті литовської митниці. Згідно з її даними, виняток робиться лише для зареєстрованих у РФ автомобілів, на яких громадяни Росії прямують через територію Литви транзитом до Калінінградської області і назад. При цьому необхідно пред'явити транзитний документ FTD. Крім того, транзит не може перевищувати 24 години, а автомобіль обов'язково повинен супроводжувати його власник.
Литовська митниця також застерігає від купівлі або імпорту автомобілів, які "зареєстровані в Росії або мають російське походження". За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвегія закриває кордон для авто з російськими номерами
|Прокуратура Франції розслідує роль мільярдера Арно у відмиванні брудних російських грошей
|Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
|Як падіння економіки Китаю загрожує всьому світу
|Польща та Угорщина не брали участі в засіданні Координаційної платформи щодо української сільгосппродукції
|Литва зобов'язала авто з РФ покинути ЄС протягом пів року
|У Словаччині зібрали кошти на машину розмінування для України
Бізнес
|WSJ: OpenAI продасть акції інвесторам
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині