Інфляція в єврозоні у вересні сповільнилася до 4,3%, мінімуму за два роки

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 4,3% у річному вираженні, зазначається у звіті Статистичного управління Європейського союзу, який представив попередню оцінку.

Отже, інфляція сповільнилася порівняно з 5,2% у серпні й оновила мінімум із жовтня 2021 року.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення до 4,5%.

Ціни на енергоносії в єврозоні у вересні знизилися на 4,7% у річному вираженні після падіння на 3,3% у серпні. Підвищення цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 8,8% з 9,7%, на послуги - до 4,7% з 5,5%.

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у вересні сповільнилося до мінімальних із серпня 2022 року 4,5% із 5,3% місяцем раніше. Експерти очікували, що підйом становитиме 4,8%.

Споживчі ціни в єврозоні цього місяця зросли на 0,3% порівняно із серпнем, коли вони підвищилися на 0,5%.