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АНАЛІТИКА

Світове автовиробництво збільшилось на 12%

 

За даними всесвітньої організації автовиробників, впродовж першого півріччя 2023 року глобальне виробництва автотранспорту склало 44,035 млн од. Це на 12% більше ніж торік.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "УкрАвтопром".

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких виготовили 31,47 млн од. (+13%).

Легких комерційних автомобілів виготовили 10,53 млн од. (+10%).

Великих вантажних авто виготовили 1,88 млн одиниць (+9%), а автобусів - 141,8 тис од. (+37%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за півроку було виготовлено понад 13,2 млн одиниць автотранспорту, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Друге місце посідає США, з результатом близько 5,5 млн од. (+12%). Третій результат продемонструвала Японія - 4,3 млн од. (+19%).

Також у першу п'ятірку потрапили: Індія - 2,9 млн од. (+9%) та Південна Корея - 2,2 млн од. (+24%).
За матеріалами: Економічна правда
 

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