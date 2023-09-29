Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WP: Ультраправі республіканці хочуть замінити спікера Палати представників
10:32 29.09.2023 |
Група ультраправих республіканців Палати представників готує спробу усунути Кевіна Маккарті з посади спікера наступного тижня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.
За даними видання, група республіканців пропонує обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера з Міннесоти, оскільки вважають, що той краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.
Водночас сам Еммер каже, що не зацікавлений у посаді спікера.
"Я повністю підтримую спікера Маккарті. Він це знає, і я це знаю. Я не зацікавлений у палацових інтригах. Кінець дискусії", - сказав він.
Деякі члени партії підкреслили, що усунення Маккарті є "неминучим" і "невідворотним", і вони розраховують правильний час, щоб спробувати зробити це.
Видання зазначає, що спроба змістити Маккарті з посади спікера призведе до подальшого "хаосу" в Палаті представників на тлі ймовірного шатдауну - тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
|Міністру оборони Умєрову призначили трьох заступників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|WP: Ультраправі республіканці хочуть замінити спікера Палати представників
|У Курській області знищено електропідстанцію, до якої були підключені військові об'єкти окупантів, - джерела в СБУ
|Тайвань спустив на воду свою першу субмарину
|Парламент Латвії підтримав заборону на діяльність російськомовних ЗМІ з 2026 року
|Міністри оборони Франції та України обговорили можливе спільне виробництво та закупівлі
|Фінляндія впроваджує цілодобові перевірки на кордоні, щоб не пускати російські авто з Норвегії
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
Бізнес
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети
|Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
|Peugeot представив нове покоління кросовера 3008
|На Землю прибула капсула з ґрунтом астероїда Бенну