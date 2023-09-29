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АНАЛІТИКА

WP: Ультраправі республіканці хочуть замінити спікера Палати представників

 

Група ультраправих республіканців Палати представників готує спробу усунути Кевіна Маккарті з посади спікера наступного тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, група республіканців пропонує обрати новим спікером Палати представників Тома Еммера з Міннесоти, оскільки вважають, що той краще розуміє їхні проблеми і зможе краще досягти консервативного порядку денного.

Водночас сам Еммер каже, що не зацікавлений у посаді спікера.

"Я повністю підтримую спікера Маккарті. Він це знає, і я це знаю. Я не зацікавлений у палацових інтригах. Кінець дискусії", - сказав він.

Деякі члени партії підкреслили, що усунення Маккарті є "неминучим" і "невідворотним", і вони розраховують правильний час, щоб спробувати зробити це.

Видання зазначає, що спроба змістити Маккарті з посади спікера призведе до подальшого "хаосу" в Палаті представників на тлі ймовірного шатдауну - тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.
Ключові теги: США
 

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