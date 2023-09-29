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Тайвань спустив на воду свою першу субмарину
09:59 29.09.2023 |
Тайвань представив перший підводний човен власного виробництва Nawhal. Судно було спущене на воду, а з жовтня він буде проходити випробовування в морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Президентка Цай Інвень заявила, що побудова човна є знаковою подією, адже він був повністю сконструйований і виготовлений в Тайвані.
"Підводний човен є важливою реалізацією наших конкретних зобов'язань у захисті нашої країни. Це також важливе обладнання для наших військово-морських сил в розробці стратегій асиметричної війни", - заявила президентка.
В Міноборони країни зазначили, що підводні човни відіграватимуть важливу роль у стримуванні можливого вторгнення Китаю.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, човен проходити випробування в морі, починаючи з жовтня, і, як очікується, буде доставлений до флоту до кінця 2024 року.
Довжина човна складає 70 метрів, він відноситься до класу суден вагою 2500-3000 тонн.
Ще один підводний човен Тайвань планує побудувати до 2027 року. Таким чином в країні буде вже чотири субмарини, включаючи дві вже існуючі типу Chien Lung, які були куплені в Нідерландах у 1980-х роках.
Ситуація навколо Тайваню
Пекін вважає Тайвань територією Китаю, натомість острів вважає себе окремою незалежною державою та навіть залучився підтримкою США.
За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, проте намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.
Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити.
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