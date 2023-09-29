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АНАЛІТИКА

Парламент Латвії підтримав заборону на діяльність російськомовних ЗМІ з 2026 року

 

Депутати Сейму Латвії сьогодні, 28 вересня, схвалили проєкт концепції національної безпеки, один із пунктів якої передбачає закриття латвійських громадських ЗМІ російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Цей проект підтримали 68 парламентаріїв, проти виступили 10 депутатів.

Що цьому передувало

Минулого тижня Кабінет міністрів Евіки Сіліні на своєму першому повноцінному засіданні за зачиненими дверима затвердив проєкт концепції національної безпеки. Пізніше документ було опубліковано. У сьомому розділі концепції фігурує заборона на діяльність російськомовних ЗМІ.

Зазначається, що держава, припинивши фінансування видань російською мовою, завершить процес створення єдиного інформаційного простору, зі свого боку, ЗМІ російською мовою в комерційних медіа за приватні кошти і далі будуть присутні.

ЗМІ мають припинити мовлення російською мовою з 1 січня 2026 року.

Що ще відомо про нову концепцію

Концепція є документом планування політики. Зазначається, що згадана інформація про контент громадських ЗМІ латиською мовою була включена до концепції за пропозицією Мінкульту.

Попередня концепція була розроблена і схвалена Сеймом у 2019 році. Вона ґрунтується на аналізі загрози державі, проведеному органами держбезпеки, і визначених у ньому загрозах і ризиках національній безпеці.

Протягом року після затвердження концепції має бути розроблено план нацбезпеки, до якого мають бути включені конкретні заходи щодо запобігання та нейтралізації загрози державі.

Відносини Латвії та Росії

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Також поліція Латвії пригрозила штрафувати водіїв, на авто яких розміщено "потенційно провокаційні надписи російською мовою".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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