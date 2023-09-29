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АНАЛІТИКА

Фінляндія впроваджує цілодобові перевірки на кордоні, щоб не пускати російські авто з Норвегії

 

Фінляндія запровадила цілодобові перевірки на кордоні з Норвегією, щоб запобігти в'їзду російських автомобілів на свою територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.

Норвезькі та фінські митники підтвердили, що були задіяні додаткові ресурси для запобігання перетину кордону автомобілями з російськими номерами.

Цей крок був здійснений у зв'язку з тим, що північне фінське місто Няатаме стало відомим пунктом в'їзду до Фінляндії для росіян, які подорожують через північний схід Норвегії.

Хоча ЄС значною мірою вдалося забезпечити дотримання заборони на в'їзд автомобілів з російською реєстрацією, вони все ще в'їжджають на територію блоку через найпівнічніший в Європі прикордонний пункт пропуску в Сторскогу. Звідти російські автомобілі можуть продовжувати рух до Фінляндії.

Фінляндія має шість пунктів перетину кордону з Норвегією на півночі, найбільший з яких - Нейден (Няатяме). Раніше митники були присутні лише вдень, а вибіркові перевірки проводилися ввечері та вночі. Зараз кордон охороняється цілодобово.

Хоча Норвегія, яка не є членом ЄС, дотримується санкцій проти РФ.

Нещодавно норвезька влада підтвердила, що заборона на в'їзд автомобілів з російською реєстрацією буде запроваджена найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами РФ. Після цього аналогічну заборону ухвалили у Фінляндії.
 

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